Agostino Miozzo non sarà il nuovo commissario calabrese (Di venerdì 27 novembre 2020) La nomina di Agostino Miozzo come commissario alla sanità in Calabria sembrava ormai certa ma è saltata nelle ultime ore. commissario Calabria, salta anche Miozzo: condizioni troppo vincolanti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) La nomina dicomealla sanità in Calabria sembrava ormai certa ma è saltata nelle ultime ore.Calabria, salta anche: condizioni troppo vincolanti su Notizie.it.

repubblica : Calabria, salta anche il nome di Agostino Miozzo per la carica di commissario alla sanità [di Annalisa Cuzzocrea] [… - foisluca84 : Salta anche il nome di Agostino Miozzo per la carica di commissario alla sanità in Calabria. Rimaniamo io, un tizio… - Gandalf1948 : Quello che sta accadendo in Calabria per la nomina commissariale ha dell'incredibile e rivela tutta l'incapacità e… - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? Salta l'ipotesi di Agostino #Miozzo, coordinatore del Cts, come commissario alla sanità in #Calabria. Miozzo avrebbe chiesto… - aderenzis1 : Calabria, salta anche il nome di Agostino Miozzo per la carica di commissario alla sanità -