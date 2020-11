Maradona, la decisione drastica delle figlie: “C’è molta paura…” (Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona, le figlie Dalma e Giannina avrebbero fatto una richiesta specifica a seguito della morte del padre: no all’autopsia. Il motivo? Per paura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Maradona (@Maradona) Le figlie di Diego Armando Maradona – Dalma e Giannina – nate dal matrimonio con Claudia Villafane, si L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020), leDalma e Giannina avrebbero fatto una richiesta specifica a seguito della morte del padre: no all’autopsia. Il motivo? Per paura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego(@) Ledi Diego Armando– Dalma e Giannina – nate dal matrimonio con Claudia Villafane, si L'articolo proviene da YesLife.it.

EleciaoEle : @PalaDanyela83 Credo per Maradona, ma non è questo il punto. Ma la decisione di postare una foto mentre si piange.… - taliaklx : Esulando dalla decisione decisione di osannare Maradona e il suo rapporto con le donne, prima intervistate chi fa a… - sportli26181512 : Morte Maradona, lo sfogo dell'ex Rocio: 'Non mi fanno entrare alla veglia funebre': L'ultima compagna della leggend… - clara_muollo : A tutti coloro che hanno speso i loro soldi per finire l’album Panini Mexico 1986 con la sua figurina, a tutti colo… -