LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Bassino e Brignone vinco la prima manche, Vlhova rischia! (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 SI SALVA PETRA Vlhova! La slovacca si scatena nel tratto finale ed elimina l’olandese Jelinkova per appena 4 centesimi! La sciatrice dei Paesi Bassi ci è rimasta malissimo…Ora Federica Brignone. 18.00 MARTA Bassino AI QUARTI DI FINALE! Liensberger salta una porta e non conclude la prova, ma la piemontese era comunque in vantaggio e, a nostro avviso, avrebbe vinto lo stesso! Benissimo! Ora il quarto di finale contro l’americana Moltzan. 17.58 Vince Moltzan con 0.34 sulla polacca. Tocca a Marta Bassino contro l’austriaca Katharina Liensberger. Partono praticamente insieme, separate da 0.04. 17.57 Moerzinger amministra e vince con 0.43 su Lysdahl. Ora Moltzan vs Gasienica-Daniel, 0.19 il vantaggio da gestire per l’americana. 17.56 Gut ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 SI SALVA PETRA! La slovacca si scatena nel tratto finale ed elimina l’olandese Jelinkova per appena 4 centesimi! La sciatrice dei Paesi Bassi ci è rimasta malissimo…Ora Federica. 18.00 MARTAAI QUARTI DI FINALE! Liensberger salta una porta e non conclude la prova, ma la piemontese era comunque in vantaggio e, a nostro avviso, avrebbe vinto lo stesso! Benissimo! Ora il quarto di finale contro l’americana Moltzan. 17.58 Vince Moltzan con 0.34 sulla polacca. Tocca a Martacontro l’austriaca Katharina Liensberger. Partono praticamente insieme, separate da 0.04. 17.57 Moerzinger amministra e vince con 0.43 su Lysdahl. Ora Moltzan vs Gasienica-Daniel, 0.19 il vantaggio da gestire per l’americana. 17.56 Gut ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: subito Bassino-Liensberger. Tabellone duro per Brignone - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino tabellone femminile Lech LIVE: si parte Bassino e Brignone vogliono il podio! - #DIRETTA… - OI_Magazine : Sei curioso di come sarà l'inverno in Val Gardena? Questa sera alle 20:30 partecipa al live FB su… - live_politica : RT @AugustoMinzolin: Bloccano lo sci, obbligano i cenoni ristrettì, ma pensano di riaprire le scuole prima di Natale invece che all’indoman… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: il tabellone e le avversarie delle azzurre. Bassino e Brignone in gara a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Marta Bassino qualificata, Brignone quasi fuori OA Sport Dpcm Natale 2020: le linee guida per spostamenti e cenoni

Sono in corso i lavori per stabilire le misure di contenimento dei contagi da attuare nel corso delle feste natalizie: ecco quali sono le ipotesi sui provvedimenti che saranno presi dal Governo.

LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Bassino quarta, si qualifica anche Brignone! Alle 17.45 il tabellone finale

11.01 Siebenhofer, 15ma a metà gara, è già 23ma. A questo punto aumentano esponenzialmente le chance di qualificazione di Federica Brignone, sempre decima. 11.00 Eliminate sia ...

Sono in corso i lavori per stabilire le misure di contenimento dei contagi da attuare nel corso delle feste natalizie: ecco quali sono le ipotesi sui provvedimenti che saranno presi dal Governo.11.01 Siebenhofer, 15ma a metà gara, è già 23ma. A questo punto aumentano esponenzialmente le chance di qualificazione di Federica Brignone, sempre decima. 11.00 Eliminate sia ...