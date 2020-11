LIVE Novara-Chemik Police 0-0, Champions League volley in DIRETTA: piemontesi che provano subito la fuga (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Primo punto per il Police: Grajber. 4-0 Sbaglia l’attacco l’opposta delle polacche. Timeout per Police. 3-0 Ace di Hancock. 2-0 Novara: Bosetti sul contrattacco delle piemontesi. 1-0 Primo punto che va a Novara. INIZIA LA PARTITA h 20.29 Poco più di un minuto al via h 20.25 iniziano le operazioni di ingresso in campo. h 20.20 Squadre che si preparano all’inizio del match h 20.15 Le squadre stanno completando il loro riscaldamento. h 20.10 Mancano venti minuti all’inizio del match. h 20.05 Entrambe le squadre vanno a caccia del tris dopo le vittorie nelle precedenti due giornate di questo 4° turno di questa CEV Women’s Champione League h 20.00 Buonasera e benvenuti a un’altra grande serata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Primo punto per il: Grajber. 4-0 Sbaglia l’attacco l’opposta delle polacche. Timeout per. 3-0 Ace di Hancock. 2-0: Bosetti sul contrattacco delle. 1-0 Primo punto che va a. INIZIA LA PARTITA h 20.29 Poco più di un minuto al via h 20.25 iniziano le operazioni di ingresso in campo. h 20.20 Squadre che si preparano all’inizio del match h 20.15 Le squadre stanno completando il loro riscaldamento. h 20.10 Mancano venti minuti all’inizio del match. h 20.05 Entrambe le squadre vanno a caccia del tris dopo le vittorie nelle precedenti due giornate di questo 4° turno di questa CEV Women’s Championeh 20.00 Buonasera e benvenuti a un’altra grande serata di ...

