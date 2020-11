E’ cartoon mania | le nuove collezione dei brand low cost

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Sta davvero impazzando lae duefamosissimi lowcome Bershka e Pull and Bear hanno deciso di puntarci per le lorocollezioni. E cosi Sailor Moon è la protagonista della nuova linea di Bershka, mentre i Looney Tunes sono stati scelti dalPull and Bear. Sailor Moon arriva da Bershka Fan delle paladine che vestono alla marinara? Allora non potete farvi sfuggire laispirata a Sailor Moon. dai riferimenti urbani e sportivi. Lapresenta due principali tipi di stampa: il simbolo del pianeta all over e le stampe con le protagoniste. Il tema principale dellaè giocare con le proporzioni e volume, capi super oversize fino ad arrivare a quelli super ...