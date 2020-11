Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. In arrivo le regole per Natale e Capodanno. Merkel, “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale” – LIVE (Di giovedì 26 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.15 – Coronavirus in Italia, il bollettino 26 novembre Coronavirus11.30 – Merkel, “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale” 10.30 – In arrivo le regole per Natale e Capodanno 16.30 – Coronavirus, von der Leyen: “Le prime vaccinazioni entro la fine dell’anno” Ursula von der Leyen13.10 – Coronavirus, Speranza: “Non ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.15 –in Italia, il26 novembre11.30 –che idi” 10.30 – Inleper16.30 –, von der Leyen: “Le prime vaccinazioni entro la fine dell’anno” Ursula von der Leyen13.10 –, Speranza: “Non ...

