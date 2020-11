Regione Campania, De Luca: “Polo innovazione nell’ex Manifattura Tabacchi di Napoli” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca annuncia il primo dei dieci progetti pensati per la città di Napoli. Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’innovazione Sostenibile da localizzare a Napoli nell’area ex Manifattura Tabacchi, già presentato dal Presidente Vincenzo De Luca nelle scorse settimane tra le 10 Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020): il governatore Vincenzo Deannuncia il primo dei dieci progetti pensati per la città di Napoli. Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare inil Tecnopolo Nazionale per l’Sostenibile da localizzare a Napoli nell’area ex, già presentato dal Presidente Vincenzo Denelle scorse settimane tra le 10

VincenzoDeLuca : 23 novembre 1980: ricordiamo in Campania un evento tragico, il terremoto, che ha segnato profondamente la vita dell… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: 25 NOVEMBRE - La Regione Campania aderisce alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le don… - CSVSalerno : Servizio di supporto e consulenza per gli adempimenti per le ODV e APS iscritte ai registri della Regione Campania… - Etrurianews : La Lombardia la regione che registra maggiori denunce seguita da Sicilia e Campania Un’analisi specifica dei dati d… - infoitinterno : «In Campania arrivati 27 medici su 600 richiesti». Regione: falsità in tv, ecco la verità sui fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

25/11/2020 - Si è riunita questa mattina la Giunta regionale. Si segnalano alcune delle delibere approvate. 1) Stanziati 9,6 milioni per il finanziamento di ulteriori 11 interventi finalizzati al migl ...

DE LUCA: "CON IL TECNOPOLO NELL'EX MANIFATTURA TABACCHI PRENDE CORPO IL PRIMO DEI DIECI PROGETTI PER NAPOLI"

25/11/2020 - Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell’area ex Manifattura Tabacchi già presen ...

25/11/2020 - Si è riunita questa mattina la Giunta regionale. Si segnalano alcune delle delibere approvate. 1) Stanziati 9,6 milioni per il finanziamento di ulteriori 11 interventi finalizzati al migl ...25/11/2020 - Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell’area ex Manifattura Tabacchi già presen ...