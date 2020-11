Detto Fatto, il sottosegretario Martella durissimo: “Occorre un tutorial su come fare servizio pubblico senza calpestare valore e storia Rai” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La reazione del direttore di RaiDue, Ludovico Di Meo è arrivata. Il “tutorial” su come fare la spesa andato in onda a Detto Fatto ha scatenato molte reazioni sui social e le accuse di sessismo non si contano. “Detto Fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori”. Queste le parole di Di Meo, che continua: “Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) La reazione del direttore di RaiDue, Ludovico Di Meo è arrivata. Il “” sula spesa andato in onda aha scatenato molte reazioni sui social e le accuse di sessismo non si contano. “è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori”. Queste le parole di Di Meo, che continua: “Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare ...

Valeria Fedeli, capogruppo del Pd nella commissione parlamentare di Vigilanza Rai, è a dir poco turbata da quanto andato in onda ieri durante la trasmissione del Servizio Pubblico.

