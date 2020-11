Si taglia le vene ed invia la foto all’ex: i medici gli salvano la vita (Di martedì 24 novembre 2020) Si taglia le vene con l’intento di spaventare la sua ex. L’uomo, in provincia di Caserta, è stato salvato in extremis dai sanitari. Ambulanza (Fonte foto: Pixabay)Voleva essere una vendetta che probabilmente avrebbe portato alla morte ed ai sensi di colpa della sua ex. Lei invece, dopo aver ricevuto le foto spaventose, ha allertato il 118, di fatto, salvandogli la vita. Le foto che le aveva inviato l’ex, erano nientemeno che delle sue vene appena tagliate. Un gesto disperato, lui non ha mai accettato che l’amore tra i due fosse finito. Leggi anche >>> Clinica psichiatrica ed elettroshock per mesi: ma la diagnosi era errata Lei lo lascia, lui per ripicca si taglia le ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Silecon l’intento di spaventare la sua ex. L’uomo, in provincia di Caserta, è stato salvato in extremis dai sanitari. Ambulanza (Fonte: Pixabay)Voleva essere una vendetta che probabilmente avrebbe portato alla morte ed ai sensi di colpa della sua ex. Lei invece, dopo aver ricevuto lespaventose, ha allertato il 118, di fatto, salvandogli la. Leche le avevato l’ex, erano nientemeno che delle sueappenate. Un gesto disperato, lui non ha mai accettato che l’amore tra i due fosse finito. Leggi anche >>> Clinica psichiatrica ed elettroshock per mesi: ma la diagnosi era errata Lei lo lascia, lui per ripicca sile ...

Episodio sconvolgente a Teano, in provincia di Caserta, dove un uomo si è tagliato le vene dei polsi in seguito al rifiuto della compagna. La donna infatti, a causa dei continui litigi, ha deciso di c ...

