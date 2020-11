Francesco Oppini in crisi scoppia a piangere: vuole lasciare ma ha paura di deludere (Di martedì 24 novembre 2020) Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti ad aver reagito con maggior preoccupazione alla comunicazione fatta da Alfonso Signorini nella puntata del GF VIP 5 di ieri. Immaginavano tutti in casa che il reality si sarebbe allungato ma nessuno credeva che si potesse arrivare fino a febbraio. Già ieri Francesco in casa aveva parlato con i suoi amici dicendo che probabilmente avrebbe lasciato perchè ha una azienda da mandare avanti e non può lasciare tutto per così tanto tempo. Ma non solo, come ha raccontato anche in uno sfogo avuto intorno alle 13 di oggi, Francesco non vuole lasciare la sua fidanzata da sola in questi mesi complicati. Ci sono però delle problematiche che non può fare a meno di non considerare: gli dispiace non concludere questa avventura insieme agli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 novembre 2020)è stato uno dei concorrenti ad aver reagito con maggior preoccupazione alla comunicazione fatta da Alfonso Signorini nella puntata del GF VIP 5 di ieri. Immaginavano tutti in casa che il reality si sarebbe allungato ma nessuno credeva che si potesse arrivare fino a febbraio. Già ieriin casa aveva parlato con i suoi amici dicendo che probabilmente avrebbe lasciato perchè ha una azienda da mandare avanti e non puòtutto per così tanto tempo. Ma non solo, come ha raccontato anche in uno sfogo avuto intorno alle 13 di oggi,nonla sua fidanzata da sola in questi mesi complicati. Ci sono però delle problematiche che non può fare a meno di non considerare: gli dispiace non concludere questa avventura insieme agli ...

