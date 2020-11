Ferrari, Vettel: “La resistenza aerodinamica è il punto debole della SF1000” (Di martedì 24 novembre 2020) “Abbiamo fatto solo un piccolo passo avanti e la concorrenza è cresciuta molto di più. L’anno scorso abbiamo avuto un’auto relativamente efficiente. Quest’anno abbiamo più carico aerodinamico, ma anche la resistenza aerodinamica è significativamente maggiore“. Sebastian Vettel individua nella resistenza aerodinamica il punto debole della Ferrari SF1000. In un’intervista al giornale tedesco ‘Die Zelt’ Vettel ha parlato del 2020 deludente della Rossa. “Come squadra, abbiamo perso i nostri obiettivi e non siamo riusciti a tenere il passo, siamo delusi – ha puntualizzato -. Non è che le Mercedes dominino le gare perché sono fortunate, la W11 è un’auto davvero spettacolare. Un’auto che ha permesso al ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Abbiamo fatto solo un piccolo passo avanti e la concorrenza è cresciuta molto di più. L’anno scorso abbiamo avuto un’auto relativamente efficiente. Quest’anno abbiamo più carico aerodinamico, ma anche laè significativamente maggiore“. Sebastianindividua nellailSF1000. In un’intervista al giornale tedesco ‘Die Zelt’ha parlato del 2020 deludenteRossa. “Come squadra, abbiamo perso i nostri obiettivi e non siamo riusciti a tenere il passo, siamo delusi – ha puntualizzato -. Non è che le Mercedes dominino le gare perché sono fortunate, la W11 è un’auto davvero spettacolare. Un’auto che ha permesso al ...

