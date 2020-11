Coronavirus | tutte le news L' Alto Adige revoca il lockdown totale DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. Impianti da sci: si cerca intesa su protocollo in Europa. Conte: "No a vacanze indiscriminate sulla neve". Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano i contagi: 9.098 in meno rispetto a domenica