Come funziona la cura Regeneron usata anche da Trump (Di martedì 24 novembre 2020) La Regeneron Pharmaceutical ha ricevuto l'autorizzazione per l'uso d'emergenza del proprio cocktail di anticorpi monoclonali, denominato Regen-CoV2, dalla Food and Drug administration americana. L'ente regolatorio ha dato luce verde alla somministrazione del trattamento, a base di casirivimab e imdevimab, nei pazienti con più di dodici anni di età ed un peso superiore ai 40 chili, InsideOver.

