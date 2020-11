Pallanuoto femminile | Arianna Garibotti è positiva al Coronavirus

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) A pochi giorni dal via della Serie A1diè risultataall’azzurra, dell’Ekipe Orizzonte: la compagine etnea sabato 7 novembre esordirà in campionato in casa contro il Vela Nuoto Ancona. Lo ha comunicato la stessa società catanese sulla propria pagina Facebook. “L’Ekipe Orizzonte comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si sono sottoposti tecnici, atlete e dirigenti della nostra società, ha evidenziato la positività al COVID-19 di. La nostra giocatrice era risultata negativa al precedente ciclo di tamponi, effettuato sabato scorso insieme a compagne, staff tecnico e dirigenziale. Dopo 48 ore da quel test ...