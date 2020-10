Juventus, Pirlo cerca qualità: Arthur, Rabiot o Bentancur? (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Juventus è uscita sconfitta e ridimensionata sotto tutti i punti di vista dalla gara di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha ammesso le difficoltà della propria formazione, ma allo stesso tempo ritenendo che uno schiaffo così forte non può che far bene ad una squadra in costruzione. Tale status, però, non deve rivelarsi un alibi ogni qualvolta le cose non viaggiano verso la giusta rotta ed allo stesso tempo non deve essere accantonato pensando che i bianconeri siano già una squadra fatta e finita. Serve equilibrio, sia nei giudizi che sul terreno di gioco. Se nel primo caso le logiche dei media contribuiscono e non poco, nel secondo è compito di Pirlo garantirlo alla sua Juventus. Il mezzo per raggiungere il nobile fine è ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laè uscita sconfitta e ridimensionata sotto tutti i punti di vista dalla gara di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico bianconero Andreaha ammesso le difficoltà della propria formazione, ma allo stesso tempo ritenendo che uno schiaffo così forte non può che far bene ad una squadra in costruzione. Tale status, però, non deve rivelarsi un alibi ogni qualvolta le cose non viaggiano verso la giusta rotta ed allo stesso tempo non deve essere accantonato pensando che i bianconeri siano già una squadra fatta e finita. Serve equilibrio, sia nei giudizi che sul terreno di gioco. Se nel primo caso le logiche dei media contribuiscono e non poco, nel secondo è compito digarantirlo alla sua. Il mezzo per raggiungere il nobile fine è ...

