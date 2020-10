Call of Duty: Black Ops Cold War peserà la bellezza di 250 GB (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono comparse in rete le dimensioni di Call of Duty: Black Ops Cold War e come ci si poteva aspettare non sono proprio all'acqua di rose. Il gioco infatti richiede fino a 250 GB di spazio libero su disco su PC al momento del lancio.C'è un però: queste dimensioni sono per il gioco completo con le specifiche ad Ultra. Ciò significa eseguire il gioco a un fps elevato in risoluzione 4K con ray tracing. Se volete far girare il gioco con specifiche inferiori, avrete bisogno invece di 175 GB di spazio libero su disco.Tuttavia sarà possibile installare solamente la componente multiplayer: se siete interessati solo a questa modalità, i GB da scaricare saranno 50. Va da sé che non avrete accesso immediato alla modalità campagna e al quella Zombie. E, naturalmente, vale la pena ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono comparse in rete le dimensioni diofOpsWar e come ci si poteva aspettare non sono proprio all'acqua di rose. Il gioco infatti richiede fino a 250 GB di spazio libero su disco su PC al momento del lancio.C'è un però: queste dimensioni sono per il gioco completo con le specifiche ad Ultra. Ciò significa eseguire il gioco a un fps elevato in risoluzione 4K con ray tracing. Se volete far girare il gioco con specifiche inferiori, avrete bisogno invece di 175 GB di spazio libero su disco.Tuttavia sarà possibile installare solamente la componente multiplayer: se siete interessati solo a questa modalità, i GB da scaricare saranno 50. Va da sé che non avrete accesso immediato alla modalità campagna e al quella Zombie. E, naturalmente, vale la pena ...

Eurogamer_it : Svelate le dimensioni di #CallOfDutyBlackOpsColdWar. - Grillo95 : RT @CallofDuty: 13.11.20 Svela un complotto internazionale, portato avanti per decenni in Call of Duty #BlackOpsColdWar - yourgirlnimri : Quandi non sei bella, non sei simpatica, ma sei una ragazza che scrive dul gruppo Facebook di Call of Duty: - GamingToday4 : Call of Duty: youtuber chiede il ritorno della modalità zombi di Black Ops 2 con un cartellone pubblicitario - markbezdicek : RT @CallofDuty: 13.11.20 Svela un complotto internazionale, portato avanti per decenni in Call of Duty #BlackOpsColdWar -