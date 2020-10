Coronavirus, Ibrahimovic volto di una campagna di sensibilizzazione: “tu non sei Zlatan, non sfidare il virus” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, Ibrahimovic volto di una campagna di sensibilizzazione: “tu non sei Zlatan, non sfidare il virus” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolodi unadi: “tu non sei, nonil virus” MeteoWeb.

RegLombardia : #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il… - HuffPostItalia : Coronavirus, il monito di Ibrahimovic: 'Non lo sfidate, non siete Zlatan' - Adnkronos : #Coronavirus, @Ibra_official: ''Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus'' - GrimoldiPaolo : #Ibra a fine settembre risultò positivo al #Coronavirus, il suo commento fu: 'Il #Covid ha avuto il coraggio di sfi… - ToroTolo99 : RT @RegLombardia: #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il coragg… -