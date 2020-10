Apple Tv – Le novità di novembre 2020

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’autunno, torna la pioggia e tornano le giornate da passare in casa. Ma niente paura! Ecco le novità diTv percontinua a farsi strada nel mercato dello streaming proponendo tante serie originali e prodotti unici. Il catalogo della mela di Cupertino continua ad arricchirsi mese dopo mese guadagnando nuovi abbonati. Vediamo, dunque, quali sono le novità da segnalare per questo. Becoming You – NovitàtvChissà quant’era bella quella vita da bambini che ricordiamo appena! Prima o poi, nella vita di ognuno, si è certamente fatta strada una riflessione simile. Becoming You è un documentario che sonda proprio il misterioso universo dei ...