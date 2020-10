La verità sul caso del Covid al GF Vip | qualcuno è già tornato a casa sua

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildelal GF Vip si stava complicando, visto che dopo aver scoperto della presunta positività di Selvaggia Roma, la ragazza aveva smentito (e lo stesso avevano fatto Bettarini e la Salemi). Adesso a svelare questo mistero c’ha pensato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Stando a quello che riporta il giornalista, la famosa micetta di Temptation Island sarebbe già tornata asua, mentre le altre new entry pare siano ancora in hotel, pronte a fare il loro ingresso nella. “La Roma, ieri sera, scrive anche a chi sta preparando questo articolo, dicendo nuovamente che non è lei la protagonista della vicenda, insomma non ha contratto il virus. Quando io personalmente le rispondo dicendo che le nostre fonti portavano al suo nome, lei mi dice che «Va a farsi una ...