Lukaku sui social | “Vittoria importante | continuiamo così”

E' sempre lui a togliere le castagne del fuoco ad Antonio Conte. Romelu Lukaku è sempre più il protagonista indiscusso dell'Inter. L'attaccante belga, macchina da gol con la maglia dei nerazzurri, dopo la vittoria di ieri contro il Genoa sui socia ha commentato così: "Vittoria importante continuiamo cosi", con l'immagine del gruppo che può significare l'importanza per l'ex United a lavorare da squadra. Vittoria importante continuiamo cosi Important win let's keep going pic.twitter.com/Zn3sjgFqD5 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) October 24, 2020

