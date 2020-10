Krasnodar- Chelsea: formazioni e in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Krasnodar- Chelsea aprirà la seconda giornata del gruppo E di Champions League comprendente anche Siviglia e Rennes. Entrambi le formazioni sono reduci da un pareggio nella gara d’esordio. Calcio d’inizio alle ore 18.55 Quali saranno i possibili schieramenti di Krasnodar- Chelsea? I russi del tecnico Musaev si schiereranno con il 4-2-3-1: Safonov in porta, Petrov, Kaio, Sorokin e Chemov in difesa. A centrocampo, Olsoon e Vihena. In avanti, Sulyemanov, Cabella e Ionov a sostegno di Berg. Il tecnico dei Blues, Frankie Lampard, risponderà con il 4-4-2: Mendy in porta, James, Silva, Zouma e Chilwell in difesa. A centrocampo, Kante’, Jorginho e Pulisic. In avanti, Havertz, Mount e Werner. Le probabili formazioni Krasnodar( ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020)aprirà la seconda giornata del gruppo E di Champions League comprendente anche Siviglia e Rennes. Entrambi lesono reduci da un pareggio nella gara d’esordio. Calcio d’inizio alle ore 18.55 Quali saranno i possibili schieramenti di? I russi del tecnico Musaev si schiereranno con il 4-2-3-1: Safonov in porta, Petrov, Kaio, Sorokin e Chemov in difesa. A centrocampo, Olsoon e Vihena. In avanti, Sulyemanov, Cabella e Ionov a sostegno di Berg. Il tecnico dei Blues, Frankie Lampard, risponderà con il 4-4-2: Mendy in porta, James, Silva, Zouma e Chilwell in difesa. A centrocampo, Kante’, Jorginho e Pulisic. In avanti, Havertz, Mount e Werner. Le probabili( ...

Krasnodar- Chelsea aprirà la seconda giornata del gruppo E di Champions League comprendente anche Siviglia e Rennes. Entrambi le formazioni sono reduci da un pareggio nella gara d’esordio. Calcio ...

... Rennes - Krasnodar, E, 1-1, 55? Guirassy rig R, 59? Ramirez K, Chelsea - Siviglia, E, 0-0 Lazio - Borussia Dortmund, F, 3-1, 6? Immobile L, 23? Hitz aut. L, 71? Haaland BD, 76? Akpa-Akpro L,, ...

