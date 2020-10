Juventus-Hellas Verona 1-1, bianconeri sciuponi e imprecisi (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus sbatte sul muro dell’Hellas Verona e perde ulteriori punti. I bianconeri creano e sprecano molto: due traverse e un gol annullato Stando nel cerchio del “risultatismo” altro passo falso della Juventus, che sbatte sul muto dell’Hellas Verona. Gli scaligeri si rendono protagonisti di un ottimo primo tempo per poi lasciare campo alla Vecchia Signora nella seconda parte della partita. Pirlo conferma le sue idee e i bianconeri producono molto senza però essere precisi negli ultimi metri, dove si noto l’assenza di Cristiano Ronaldo. La migliore occasione capita sui piedi di Bernardeschi che imbeccato da Rabiot non riesce a dare forza alla conclusione mancina. Il Verona non si snatura e pressa ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lasbatte sul muro dell’e perde ulteriori punti. Icreano e sprecano molto: due traverse e un gol annullato Stando nel cerchio del “risultatismo” altro passo falso della, che sbatte sul muto dell’. Gli scaligeri si rendono protagonisti di un ottimo primo tempo per poi lasciare campo alla Vecchia Signora nella seconda parte della partita. Pirlo conferma le sue idee e iproducono molto senza però essere precisi negli ultimi metri, dove si noto l’assenza di Cristiano Ronaldo. La migliore occasione capita sui piedi di Bernardeschi che imbeccato da Rabiot non riesce a dare forza alla conclusione mancina. Ilnon si snatura e pressa ...

