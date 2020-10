**Coronavirus: chef Berton, 'spiace che governo sottovaluti incassi turismo del food'** (Di domenica 25 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 ottobre 2020) su Notizie.it.

Così lo chef stellato Andrea Berton, intervistato dall'Adnkronos, replica a distanza al sindaco di Milano che non ha condiviso le scelte del governo sul mondo dello spettacolo.

Nuovo dpcm, alla Plip di Mestre la cena di gala è alle 5 di mattina

Lo chef della Plip, David Marchiori, ha lanciato l'invito su Facebook, affermando ironicamente di voler «inaugurare il nuovo corso della ristorazione in ossequio al nuovo Dpcm del governo» ...

Così lo chef stellato Andrea Berton, intervistato dall'Adnkronos, replica a distanza al sindaco di Milano che non ha condiviso le scelte del governo sul mondo dello spettacolo.Lo chef della Plip, David Marchiori, ha lanciato l'invito su Facebook, affermando ironicamente di voler «inaugurare il nuovo corso della ristorazione in ossequio al nuovo Dpcm del governo» ...