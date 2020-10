Donald Trump vota in Florida, dieci giorni alle elezioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Donald Trump vota in Florida e lo fa di persons perché questo resta il modo più sicuro. Mancano dieci giorni al verdetto delle urne Fino a due anni fa lo faceva a New York, là dove è nato. Ma Donald Trump per motivi fiscalui e pratici dal 2018 ha trasferito la sua residenza in Florida … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020)ine lo fa di persons perché questo resta il modo più sicuro. Mancanoal verdetto delle urne Fino a due anni fa lo faceva a New York, là dove è nato. Maper motivi fiscalui e pratici dal 2018 ha trasferito la sua residenza in… L'articolo proviene da Inews.it.

mante : Del resto fare meno tamponi, come peraltro già affermava il noto virologo Donald Trump, è la strada maestra per sconfiggere la pandemia. - sole24ore : Il nuovo film Borat e le risate amare sull’America di Trump. E Donald si infuria - repubblica : Salvini con la mascherina di Trump: 'Spero sempre che vinca lui' - ilgattonaccio : RT @welearnitalian: Arricchiamo il nostro lessico con Donald Trump! Ebete, beota, balordo, stolto, buzzurro, bifolco, cafone. Aggiunteres… - ArnaldoTesti : Ma la usa davvero questa opportunitá che gli è stata regalata, Trump? Non capisco... -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Le bugie di Donald Trump sulla pandemia - Rebecca Solnit Internazionale Usa: Trump ha votato in Florida, "è stato un voto molto sicuro"

New York, 24 ott 19:10 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha votato oggi nello stato della Florida. “E’ stato un voto molto sicuro, molto più sicuro di quando si invia ...

Trump vota di persona in Florida, ‘sono all’antica’

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Donald Trump ha votato anticipatamente, senza Melania, a West Palm Beach, Florida, vicino alla sua residenza di Mar-a-Lago, salutato da due ali di folla lungo la strada.

