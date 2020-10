La svolta di Papa Francesco: “Sì a legge su unioni civili gay” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche se Papa Francesco non ha mai fatto mistero della sua vicinanza alle coppie gay, ora la sua posizione è ufficiale, chiara, limpida, cristallina: il Pontefice vuole che alle coppie omosessuali sia riconosciuto il diritto di essere una famiglia. Detta così si comincia già subito a pensare alle implicazioni che questa sua dichiarazione può avere anche per tutto quello che riguarda le adozioni e la possibilità per le persone omosessuali di avere dei figli. È in un documentario di Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma, che il Papa esprime chiaramente la sua opinione: Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche senon ha mai fatto mistero della sua vicinanza alle coppie gay, ora la sua posizione è ufficiale, chiara, limpida, cristallina: il Pontefice vuole che alle coppie omosessuali sia riconosciuto il diritto di essere una famiglia. Detta così si comincia già subito a pensare alle implicazioni che questa sua dichiarazione può avere anche per tutto quello che riguarda le adozioni e la possibilità per le persone omosessuali di avere dei figli. È in un documentario di Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma, che ilesprime chiaramente la sua opinione: Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo ...

