La Campania come la Lombardia: da venerdì coprifuoco alle 23 (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Mentre i contagi di Coronavirus continuano ad aumentare, anche la Campania decide di provare a seguire la strada della Lombardia: chiedere al governo di chiudere tutto alle 23. «Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi», annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre», spiega ancora. Ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Mentre i contagi di Coronavirus continuano ad aumentare, anche ladecide di provare a seguire la strada della: chiedere al governo di chiudere tutto23. «Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi», annuncia il presidente della RegioneVincenzo De Luca. «Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre», spiega ancora. Ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità23 per contenere l’onda di contagio.23 da venerdì si chiude tutto anche insi è chiesto ...

RaiNews : 'Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia'#coronavirus - NicolaPorro : Il #Governo, come conferma l'ennesimo #Dpcm, continua a colpevolizzare i cittadini. Ma lo #Stato cosa ha fatto in q… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT: 'Per la Campania, come per le altre Regioni, abbiamo predisposto la possibilità per… - be_marconi : RT @IlPrimatoN: Come in Lombardia anche in Campania scatta il coprifuoco. De Luca: 'Volevamo partire dall'ultimo weekend di ottobre, ma par… - bladistic : Io trovo inconcepibile che all'inizio di una seconda ondata ci sono regioni come la #Campania e la #lombardia con u… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania come Covid Italia, la mappa delle zone rosse. Come funzionano i mini-lockdown

Il ministro della Salute Roberto Speranza si è detto d'accordo. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la stessa misura da venerdì. In Sicilia come chiarito dal presidente ...

Coronavirus, In Campania coprifuoco alle 23, riaprono elementari”

NAPOLI (ITALPRESS) – La Campania continua in quella che sembra a tutti gli effetti una graduale ma inesorabile marcia di avvicinamento a un nuovo lockdown. Già venerdì scorso, nel suo tradizionale int ...

Il ministro della Salute Roberto Speranza si è detto d'accordo. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la stessa misura da venerdì. In Sicilia come chiarito dal presidente ...NAPOLI (ITALPRESS) – La Campania continua in quella che sembra a tutti gli effetti una graduale ma inesorabile marcia di avvicinamento a un nuovo lockdown. Già venerdì scorso, nel suo tradizionale int ...