Jamie Foxx star del film Netflix intitolato Day Shift (Di martedì 20 ottobre 2020) L'attore Jamie Foxx collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della commedia Day Shift, di cui sarà anche uno dei produttori. Jamie Foxx sarà il protagonista e il produttore di Day Shift, una commedia ambientata nel mondo dei vampiri che verrà prodotta per Netflix. Il progetto è stato scritto da Tyler Tice e Shay Hatten (John Wick) ha firmato le attuali revisioni. Day Shift sarà l'esordio alla regia di JJ Perry e Jamie Foxx avrà il ruolo di un padre semplice che vuole offrire una vita migliorare alla sua figlia, una brillante bambina di otto anni, lavorando duramente. La sua attività lo vede impegnato a pulire piscine, nascondendo però ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) L'attorecollaborerà nuovamente conin occasione della commedia Day, di cui sarà anche uno dei produttori.sarà il protagonista e il produttore di Day, una commedia ambientata nel mondo dei vampiri che verrà prodotta per. Il progetto è stato scritto da Tyler Tice e Shay Hatten (John Wick) ha firmato le attuali revisioni. Daysarà l'esordio alla regia di JJ Perry eavrà il ruolo di un padre semplice che vuole offrire una vita migliorare alla sua figlia, una brillante bambina di otto anni, lavorando duramente. La sua attività lo vede impegnato a pulire piscine, nascondendo però ...

RedCapes_it : Day Shift – Jamie Foxx sarà un vampiro nel nuovo thriller di Netflix - cinemaniaco_fb : ?????????????? Day Shift: Jamie Foxx sarà un cacciatore di vampiri nel film Netflix - POPCORNTVit : Jamie Foxx diventa cacciatore di vampiri per Netflix - OliverBahia23 : HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH ligou pro Jamie Foxx hoje CE… - amiamonoistesse : Christina Milian and Jamie Foxx (agosto 2005- dicembre 2005) sono stati insieme per 4 mesi e 2 giorni. Lei aveva 23… -

Ultime Notizie dalla rete : Jamie Foxx Day Shift: Jamie Foxx sarà un cacciatore di vampiri nel film Netflix ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Katie Holmes, in bicicletta a New York con il nuovo fidanzato

La star di Hollywood è stata paparazzata per le strade di Soho insieme allo chef Emilio Vitolo, con cui fa coppia fissa da circa due mesi: nelle foto tenerezza e complicità, l’amore sembra andare a go ...

John Boyega svela quando inizieranno le riprese di They Cloned Tyrone

L'attore John Boyega ha aggiornato i fan sul progetto They Cloned Tyrone, prodotto per Netflix e con star anche Jamie Foxx. John Boyega ha svelato quando inizieranno le riprese di They Cloned Tyrone, ...

La star di Hollywood è stata paparazzata per le strade di Soho insieme allo chef Emilio Vitolo, con cui fa coppia fissa da circa due mesi: nelle foto tenerezza e complicità, l’amore sembra andare a go ...L'attore John Boyega ha aggiornato i fan sul progetto They Cloned Tyrone, prodotto per Netflix e con star anche Jamie Foxx. John Boyega ha svelato quando inizieranno le riprese di They Cloned Tyrone, ...