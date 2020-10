Calcio e pugni | il 18enne pestato dalla baby gang finisce in coma

(Di domenica 18 ottobre 2020) Futili motivi forse uno sguardo di troppo alla base di un pestaggio di unora ricoverato inall'ospedale di Pescara. Ad agire unacomposta da cinque ragazzi, tra cui alcuni minorenni. Il grave episodio è avvenuto la scorsa notte, dietro l'ex stazione Sangritana. Secondo una prima ricostruzione il ferito era in compagnia di altri due amici tra cui una ragazza minorenne. Poco distante da loro c'erano cinque ragazzi che, per futili motivi, hanno aggredito il terzetto. Due sono riusciti a divincolarsi, mentre ilha ricevuto un pugno alla testa che ha interessato anche la tempia: soccorso dagli amici, il giovane è stato portato dapprima a casa, poi è stato necessario chiamare il 118, che l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano. Le gravi ...

