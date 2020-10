Francia, l’annuncio di Macron: “Coprifuoco!” Vietato uscire dalle 21 alle 6 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’annuncio del presidente francese dopo il costante aumento dei casi in Francia. La situazione resta sotto controllo ma si ritiene giusto intervenire. Macron (Facebook)Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese, ha annunciato il coprifuoco a partire dai prossimi giorni, a Parigi ed altre città del paese, considerata la dilagante epidemia di Covid19 che ha colpito la Francia. Macron ne spiega l’esigenza, e quanto sia necessaria oggi quest’azione, ma che allo stesso tempo la situazione nel paese resta ampiamente sotto controllo. Il provvedimento partirà il prossimo sabato, ed avrà durata di 4 settimane, prorogabili fino al prossimo 1 dicembre. In questo periodo nelle città di Parigi, Lille, Grenoble, Lione, Montpellier, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’annuncio del presidente francese dopo il costante aumento dei casi in. La situazione resta sotto controllo ma si ritiene giusto intervenire.(Facebook)Emmanuel, Presidente della Repubblica Francese, ha annunciato il coprifuoco a partire dai prossimi giorni, a Parigi ed altre città del paese, considerata la dilagante epidemia di Covid19 che ha colpito lane spiega l’esigenza, e quanto sia necessaria oggi quest’azione, ma che allo stesso tempo la situazione nel paese resta ampiamente sotto controllo. Il provvedimento partirà il prossimo sabato, ed avrà durata di 4 settimane, prorogabili fino al prossimo 1 dicembre. In questo periodo nelle città di Parigi, Lille, Grenoble, Lione, Montpellier, ...

