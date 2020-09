Una vita anticipazioni: il segreto di Ledesma ed Emilio, il giovane costretto al fidanzamento (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ramon e Antonito sono felicissimi: gli affari vanno alla grande e poi la notizia dell’arrivo di un bebè cambia tutto! Bellissime notizie quindi per la famiglia Palacios mentre invece per Cinta, c’è solo una rivelazione che la lascia senza parole. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 1 ottobre 2020 ci rivelano infatti che la ragazza dovrà fare i conti con quello che Ledesma le ha detto. Emilio non si aspettava che l’uomo sarebbe andato a casa di Cinta per raccontare del suo fidanzamento e invece… Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata del primo ottobre 2020! UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DEL PRIMO OTTOBRE ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ramon e Antonito sono felicissimi: gli affari vanno alla grande e poi la notizia dell’arrivo di un bebè cambia tutto! Bellissime notizie quindi per la famiglia Palacios mentre invece per Cinta, c’è solo una rivelazione che la lascia senza parole. Ledi Unaper la puntata di domani 1 ottobre 2020 ci rivelano infatti che la ragazza dovrà fare i conti con quello chele ha detto.non si aspettava che l’uomo sarebbe andato a casa di Cinta per raccontare del suoe invece… Non ci resta che scoprire quelle che sono ledi Unaper la puntata del primo ottobre 2020! UNA: LA TRAMA DEL PRIMO OTTOBRE ...

SaraGama_ITA : Una grande emozione per questa prima volta. Da oggi in libreria 'La mia vita dietro un pallone': un piccolo scorcio… - enpaonlus : Dopo anni prigionieri di un parco acquatico cinese, due beluga possono fare la loro prima nuotata lib…… - RaiNews : 'Se c'è mai stata una forma di vita che si è evoluta nel periodo in cui #Marte aveva un clima più temperato, questi… - Monlue66 : RT @la_peau_douce: «Si arriva a una certa età nella vita e ci si accorge che i momenti migliori li abbiamo avuti per sbaglio. Non erano dir… - Magamag76377872 : RT @RandagiBaffi: Altre due randagie sterilizzate, oggi comincia una nuova vita piccole anime ? -