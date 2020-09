Serie A, Spadafora: “Stop al campionato? Non credo che siamo ancora in questa situazione” (Di martedì 29 settembre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, mentre arrivava alla Camera, ha ricevuto una domanda in merito ad un possibile stop del campionato di Serie A 2020/2021, specialmente dopo quanto accaduto in casa Genoa. “Non credo che siamo ancora in questa situazione” ha chiosato Spadafora, spazzando via ogni dubbio. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo, mentre arrivava alla Camera, ha ricevuto una domanda in merito ad un possibile stop deldiA 2020/2021, specialmente dopo quanto accaduto in casa Genoa. “Noncheinsituazione” ha chiosato, spazzando via ogni dubbio.

