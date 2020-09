Nagorno-Karabakh, armeni e azeri schierano artiglieria pesante. Armenia: la Turchia ha abbattuto un nostro caccia. Ma Ankara smentisce (Di martedì 29 settembre 2020) E' proseguito durante la notte il conflitto a fuoco tra i militari dell'Azerbaigian e la sua enclave etnica armena del Nagorno-Karabakh: lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa azero, spiegando che le forze opposte hanno tentato di recuperare il terreno perduto lanciando contrattacchi nelle direzioni di Fuzuli, Cebrayil, Agdere e Terter. Ieri altri 26 separatisti del Nagorno Karabakh sono stati uccisi negli scontri con le forze dell'Azerbaigian, portando il bilancio dei militari caduti nei pesanti scontri degli ultimi due giorni a quasi 100 morti. "Ventisei soldati dell'esercito di difesa del Karabakh sono morti", ha dichiarato in una nota il "ministero della Difesa" dell'enclave separatista, mentre infuriava la battaglia sulla linea del fronte a nord-est e a sud.Da domenica la forze separatiste ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 settembre 2020) E' proseguito durante la notte il conflitto a fuoco tra i militari dell'Azerbaigian e la sua enclave etnica armena del: lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa azero, spiegando che le forze opposte hanno tentato di recuperare il terreno perduto lanciando contrattacchi nelle direzioni di Fuzuli, Cebrayil, Agdere e Terter. Ieri altri 26 separatisti delsono stati uccisi negli scontri con le forze dell'Azerbaigian, portando il bilancio dei militari caduti nei pesanti scontri degli ultimi due giorni a quasi 100 morti. "Ventisei soldati dell'esercito di difesa delsono morti", ha dichiarato in una nota il "ministero della Difesa" dell'enclave separatista, mentre infuriava la battaglia sulla linea del fronte a nord-est e a sud.Da domenica la forze separatiste ...

