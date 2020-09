Mercato Juventus, Paratici tenta il colpo low cost dal Bayern Monaco (Di martedì 29 settembre 2020) Mercato Juventus – colpo sulla fascia sinistra. La dirigenza bianconera è a lavoro per cercare di regalare ad Andrea Pirlo un innesto di primo calibro, che sappia disimpegnarsi diligentemente sia in fase difensiva, che in quella offensiva. Non disdegnando però quelle sortite sulla fascia che sembra essere uno dei mantra che il neo allenatore bianconero richiede costantemente ai suoi esterni. In questo senso, nelle ultime ore alla Juve è stato accostato con una certa insistenza il nome di David Alaba. Il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel prossimo giugno 2021. Mercato Juventus, Alaba colpo low cost Come rivelato a più riprese da Rumenigge, al ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)sulla fascia sinistra. La dirigenza bianconera è a lavoro per cercare di regalare ad Andrea Pirlo un innesto di primo calibro, che sappia disimpegnarsi diligentemente sia in fase difensiva, che in quella offensiva. Non disdegnando però quelle sortite sulla fascia che sembra essere uno dei mantra che il neo allenatore bianconero richiedeantemente ai suoi esterni. In questo senso, nelle ultime ore alla Juve è stato acato con una certa insistenza il nome di David Alaba. Il cui contratto con ilscadrà nel prossimo giugno 2021., AlabalowCome rivelato a più riprese da Rumenigge, al ...

