Mercato Juve, Pirlo decide il futuro: Dybala più lontano (Di martedì 29 settembre 2020) Il pareggio con molte ombre dell’Olimpico ha lasciato dei dubbi sulla quadratura della rosa bianconera. La Juventus sta facendo fronte ad alcuni infortuni, tra cui quello di Paulo Dybala. L’argentino è rientrato a disposizione da poco tempo, e per via della complicata situazione durante la gara non ha disputato nemmeno un minuto. A lasciar impietriti i tifosi bianconeri, però, sono state le parole di Andrea Pirlo dopo il fischio finale. Infatti il tecnico ha affermato: “È la prima settimana che si allena con noi, viene da due mesi di stop: deve solo migliorare la forma fisica. Poi lo terremo in considerazione”. Secondo la ricostruzione di Sportmediaset, proprio quest’ultima frase sarebbe un indizio sulla situazione non idilliaca tra l’allenatore e il giocatore. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Il pareggio con molte ombre dell’Olimpico ha lasciato dei dubbi sulla quadratura della rosa bianconera. Lantus sta facendo fronte ad alcuni infortuni, tra cui quello di Paulo. L’argentino è rientrato a disposizione da poco tempo, e per via della complicata situazione durante la gara non ha disputato nemmeno un minuto. A lasciar impietriti i tifosi bianconeri, però, sono state le parole di Andreadopo il fischio finale. Infatti il tecnico ha affermato: “È la prima settimana che si allena con noi, viene da due mesi di stop: deve solo migliorare la forma fisica. Poi lo terremo in considerazione”. Secondo la ricostruzione di Sportmediaset, proprio quest’ultima frase sarebbe un indizio sulla situazione non idilliaca tra l’allenatore e il giocatore. LEGGI ANCHE: ...

