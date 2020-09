Covid-19, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti (Di martedì 29 settembre 2020) Israele ha superato gli Usa nel rapporto tra morti da Coronavirus e numero di abitanti. E' inoltre al vertice dei Paesi con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri, sempre rispetto alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020)hato gli Usa neltrada Coronavirus e numero di. E' inoltre al vertice dei Paesi con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri, sempre rispetto alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Israele Coronavirus, in Israele ultraortodossi e festività spingono il Paese verso il tracollo sanitario Corriere della Sera Covid, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti: «Contagi giornalieri altissimi»

Israele e Covid, la situazione è sempre più allarmante. Il Paese ha infatti superato gli Usa nel rapporto tra morti da coronavirus e numero di abitanti. Allo stesso tempo è ...

Israele e Covid, la situazione è sempre più allarmante. Il Paese ha infatti superato gli Usa nel rapporto tra morti da coronavirus e numero di abitanti. Allo stesso tempo è al vertice dei Paesi con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri.