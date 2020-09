Africa | 836 miliardi di dollari finiti all' estero

gierrenne : Secondo #Unctad Africa ha perso $836bn in movimenti illegali esterni, nel periodo 2000-2015. Debito estero del cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Africa 836

Agenzia ANSA

L'Africa ha perso 836 miliardi di dollari in movimenti illegali di denaro avvenuti al di fuori del continente in 15 anni fino al 2015, secondo un nuovo rapporto dell'agenzia dell'Onu sul commercio e l ...(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'Africa ha perso 836 miliardi di dollari in movimenti illegali di denaro avvenuti al di fuori del continente in 15 anni fino al ...