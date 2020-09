Thiago Silva, il debutto è horror. Da Gervinho a Woodgate, sono in tanti ad aver steccato alla prima… (Di lunedì 28 settembre 2020) Il debutto di Thiago Silva al Chelsea è stato assolutamente da dimenticare. Nel clamoroso pareggio per 3-3 tra West Bromwich e i Blues il difensore brasiliano, alla prima con la maglia dei londinesi, è apparso subito in grande difficoltà, con un macroscopico errore che ha spalancato la porta ai padroni di casa, prima di essere sostituito. Ma l'ex giocatore di Milan e Psg è assolutamente in buona compagnia, il The Sun ha stilato un mini elenco riguardo ad alcuni tra i debutti peggiori nella storia del calcio.Gervinho SUBITO...ALLE MANIcaption id="attachment 1028681" align="alignnone" width="1024" Gervinho, getty images/captionGervinho, calciatore che con gli anni abbiamo imparato ad apprezzare in Italia, nel 2011 è approdato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildial Chelsea è stato assolutamente da dimenticare. Nel clamoroso pareggio per 3-3 tra West Bromwich e i Blues il difensore brasiliano,prima con la maglia dei londinesi, è apparso subito in grande difficoltà, con un macroscopico errore che ha spalancato la porta ai padroni di casa, prima di essere sostituito. Ma l'ex giocatore di Milan e Psg è assolutamente in buona compagnia, il The Sun ha stilato un mini elenco riguardo ad alcuni tra i debutti peggiori nella storia del calcio.SUBITO...ALLE MANIcaption id="attachment 1028681" align="alignnone" width="1024", getty images/caption, calciatore che con gli anni abbiamo imparato ad apprezzare in Italia, nel 2011 è approdato ...

