Spezia-Sassuolo, il fuorigioco non convince De Zerbi: lui lo riguarda al telefono (Di domenica 27 settembre 2020) Succede di tutto nella prima mezz’ora di gioco di Spezia-Sassuolo, match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. La rete di Ciccio Caputo è stata allenata al var per fuorigioco dopo una duplice revisione che ha tolto moltissimo tempo al gioco. Un episodio che ha insospettito Roberto De Zerbi immortalato dalle telecamere mentre osservava l’azione dal telefono di un collaboratore. Alla fine il verdetto seppur tardivo è arrivato: non è gol, il bomber neroverde era oltre. Si resta comunque sull’1-0 per il Sassuolo fuori casa contro gli esordienti in massima serie. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Succede di tutto nella prima mezz’ora di gioco di, match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. La rete di Ciccio Caputo è stata allenata al var perdopo una duplice revisione che ha tolto moltissimo tempo al gioco. Un episodio che ha insospettito Roberto Deimmortalato dalle telecamere mentre osservava l’azione daldi un collaboratore. Alla fine il verdetto seppur tardivo è arrivato: non è gol, il bomber neroverde era oltre. Si resta comunque sull’1-0 per ilfuori casa contro gli esordienti in massima serie.

marcomaioli1 : RT @_CalcioItaliano: @marcomaioli1 Per la cronaca dieci anni fa esatti lo Spezia di Pane (che andrebbe bene con lo sponsor di oggi) pareggi… - MariaLa55481352 : Il Sassuolo segna lo 0-2, ma il gol viene annullato per fuorigioco e poi lo Spezia trova il primo storico gol in Se… - Socceri01388575 : Spezia 1-1 Sassuolo - _CalcioItaliano : @marcomaioli1 Per la cronaca dieci anni fa esatti lo Spezia di Pane (che andrebbe bene con lo sponsor di oggi) pare… - CornerAlerts : Spezia - Sassuolo League: Serie A (Italy) Time: 32 Score: 1 - 1 Corners: 1 Odds: 1.8 #inplay #betting -