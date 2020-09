La qualità toscana di scena a Buy Food (Di venerdì 25 settembre 2020) Cinquanta aziende guideranno gli operatori internazionali alla scoperta delle Dop e Igp toscane. Martedì 29 settembre, ore 11.00, nel Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena, sarà inaugurato BuyFood toscana 2020 (in programma fino al 2 ottobre), evento finalizzato a rafforzare il processo di internazionalizzazione del imprese toscane. La formula è quella classica degli appuntamenti B2B, ai quali si somma la possibilità per le aziende di spedire i prodotti presentati ai buyer incontrati. Saranno cinquanta le imprese regionali coinvolte, in rappresentanza delle trentuno Dop e Igp e dei prodotti Agriqualità regionali. Per adeguarsi alle norme di contenimento del contagio da Covid-19 l’edizione 2020 si svolgerà in formato digitale, senza rinunciare però ad alcune incursioni nel mondo reale, ... Leggi su vinonews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Cinquanta aziende guideranno gli operatori internazionali alla scoperta delle Dop e Igp toscane. Martedì 29 settembre, ore 11.00, nel Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena, sarà inaugurato Buy2020 (in programma fino al 2 ottobre), evento finalizzato a rafforzare il processo di internazionalizzazione del imprese toscane. La formula è quella classica degli appuntamenti B2B, ai quali si somma la possibilità per le aziende di spedire i prodotti presentati ai buyer incontrati. Saranno cinquanta le imprese regionali coinvolte, in rappresentanza delle trentuno Dop e Igp e dei prodotti Agriqualità regionali. Per adeguarsi alle norme di contenimento del contagio da Covid-19 l’edizione 2020 si svolgerà in formato digitale, senza rinunciare però ad alcune incursioni nel mondo reale, ...

