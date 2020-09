GP Catalogna | fulmine Morbidelli nelle libere | Valentino Rossi chiude 9°

(Di venerdì 25 settembre 2020) BARCELLONA - Il venerdì pomeriggio del Gran Premio di, in programma sul circuito del Montmelò, vede protagonista Franco, sulla Yamaha Petronas, che fa segnare il miglior tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna fulmine

Sport Mediaset

Un super Franco Morbidelli, in sella alla sua Yamaha del team Petronas, è il pilota più veloce al termine della seconda sessione di libere del GP di Catalogna. Per il pilota italiano prestazione di al ...BARCELLONA – Il venerdì pomeriggio del Gran Premio di Catalogna, in programma sul circuito del Montmelò, vede protagonista Franco Morbidelli, sulla Yamaha Petronas, che fa segnare il miglior tempo nel ...