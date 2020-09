Coronavirus, in Lombardia aumentano i nuovi contagi: +277 con quasi mille tamponi in meno. Due i decessi (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre Il bollettino del 25 settembre I dati di oggi 25 settembre 2020 Sono due le vittime di Coronavirus oggi in Lombardia, dopo l’aumento riportato dal bollettino di ieri (+10) e gli zero decessi registrati due giorni fa. aumentano i nuovi positivi, +277 contro i 229 di ieri, di cui 55 debolmente positivi e 8 a seguito di test sierologici. Il numero di nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 20.431, in ulteriore diminuzione rispetto ai 21.369 di ieri, e ai 22.805 del 23 settembre. Attualmente si registrano un totale di tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio pari a 2.032.712. Le persone ricoverate in terapia intensiva, oggi 25 ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre Il bollettino del 25 settembre I dati di oggi 25 settembre 2020 Sono due le vittime dioggi in, dopo l’aumento riportato dal bollettino di ieri (+10) e gli zeroregistrati due giorni fa.positivi,contro i 229 di ieri, di cui 55 debolmente positivi e 8 a seguito di test sierologici. Il numero dieffettuati nelle ultime 24 ore è di 20.431, in ulteriore diminuzione rispetto ai 21.369 di ieri, e ai 22.805 del 23 settembre. Attualmente si registrano un totale dieffettuati dall’inizio del monitoraggio pari a 2.032.712. Le persone ricoverate in terapia intensiva, oggi 25 ...

