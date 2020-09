Grande Fratello Vip scoppia il “caso” dopo le rivelazioni di Adua e Massimiliano, Alfonso Signorini dice la sua (Di giovedì 24 settembre 2020) Si preannuncia una vero e proprio caos mediatico la vicenda che è già prontamente stata ribattezzata “AresGate” ovvero il vaso scoperchiato da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di un vero e proprio “caso” che ha preso il via al GF Vip e che riguarda presunte vessazioni e presunto terrorismo psicologico subito in un’agenzia che sarebbe da ricondurre all’Ares Film, società di produzione di proprietà di Alberto Tarallo e Teodosio Losito, si è tolto la vita a gennaio 2019. A sollevare il polverone che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo sono state le dichiarazioni di Adua del Vasco e Massimiliano Morra. Foto: screenshot via GrandeFratello.it I due ex fidanzati si sono lasciati andare ad ... Leggi su virali.video (Di giovedì 24 settembre 2020) Si preannuncia una vero e proprio caos mediatico la vicenda che è già prontamente stata ribattezzata “AresGate” ovvero il vaso scoperchiato da alcuni concorrenti delVip 5. Si tratta di un vero e proprio “caso” che ha preso il via al GF Vip e che riguarda presunte vessazioni e presunto terrorismo psicologico subito in un’agenzia che sarebbe da ricondurre all’Ares Film, società di produzione di proprietà di Alberto Tarallo e Teodosio Losito, si è tolto la vita a gennaio 2019. A sollevare il polverone che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo sono state le dichiarazioni didel Vasco eMorra. Foto: screenshot via.it I due ex fidanzati si sono lasciati andare ad ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - _beaphoenix_ : RT @_hellotetectif: Alessia sempre più azzeccata per questo ruolo però spero ritorni presto a casa sua e per casa intendo quella del grande… - CCokina12 : RT @xcharlinax: Franceska: “Ma cos’è? Uno show qui dentro? Tommaso: “Certo amore, siamo al Grande Fratello.” #gfvip ?????? - clikservernet : Grande Fratello Vip, continuano le rivelazioni su sette e “istigazione al suicidio”. Signorini: “Ci saranno svilupp… -