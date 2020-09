Coronavirus: Napoli, tutti negativi i tamponi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Napoli - Altra buona notizia per il Napoli che, oltre alla convincente vittoria all'esordio in campionato, può sorridere in vista della gara con il Genoa di domenica prossima grazie ai risultati dell'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020)- Altra buona notizia per ilche, oltre alla convincente vittoria all'esordio in campionato, può sorridere in vista della gara con il Genoa di domenica prossima grazie ai risultati dell'...

... Sorride il Napoli che, dopo la convincente vittoria all'esordio in campionato, può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara con il Genoa di domenica prossima grazie ai risultati ...

