Coppa Italia 2020 2021 | Livorno eliminato | passa la Pro Patria in trasferta

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La Proavanza e approda al secondo turno della. Allo Stadio Armando Picchi gli ospiti si impongono per 2-1 sul, proseguendo così la propria avventura nellanazionale. Proche parte decisamente meglio e va in vantaggio con Parker al 16′: quest’ultimo sfrutta un errore di Gonnelli che perde palla e lascia colpire indisturbato l’attaccante. Nella ripresa invece è Latte Lath a punire: azione personale e gol all’esordio per il giovane della Pro. Ci prova con insistenza il, capace di riaprire la contesa al minuto 83 con Gonnelli. Ultimi minuti di fuoco, che però non cambiano il finale del thriller. Al secondo turno ...