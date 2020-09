C' è un popolo del No che nessuno sa rappresentare

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Scrivo nei minuti della prime proiezioni, e per quanto i numeri possano cambiare, non cambierà il succo: ha vinto il Sì. Più o meno due terzi degli elettori hanno scelto il taglio dei parlamentari e un terzo si; opposto. Quel terzo; unnon rappresentato: all’ultimo passaggio alla Camera, il 97 per cento dei deputati ha votato per la propria riduzione, interpretando male, molto male, una rumorosa e maggioritaria, ma per nulla unanime, furia popolare.Nelle ultime settimane i sostenitori del Sì, i più preparati, i più seri, hanno illustrato le loro ragioni con argomenti qua e là convincenti, raramente speciosi, sui quali si può volentieri discutere, ma solo nelle ultime settimane. Al tempo di quel 97 per cento, l’iconografia della riforma erano le ...