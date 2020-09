La Partita la trama del film stasera domenica 20 settembre su Rai 4

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 19 settembre 2020) Lailin onda20su Rai 4,e trailer. In seconda serata The End? L’inferno fuori Lain onda20su Rai 4 canale 21 del digitale terrestre, è ilin prima visione per il ciclo Italian Crime Stories. In seconda serata l’appuntamento è con The End? L’Inferno Fuori anche questo in prima visione. I due, entrambi opere prime, raccontano una Roma inedita, minimalista, centro di piccole grandi rivoluzioni personali e sociali. Diretto da Francesco Carnesecchi, Laè undel 2018, presentato al Rome Independent ...