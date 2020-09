Coronavirus | il bollettino di oggi 19 settembre | 1 638 nuovi contagi e 24 decessi

(Di sabato 19 settembre 2020) Ieri ipositivi erano 1.907. Oltre tremila in più i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

il Resto del Carlino

Per le nuove positività nel Ravennate si tratta di due casi emersi come contatti di casi già noti, in ambito famigliare; cinque casi legati a rientro dall’estero Nella provincia di Ravenna oggi, 19 ...Impennata delle vittime nell'ultimo bollettino sull'emergenza coronavirus diffuso dalla protezione civile, quello di sabato 19 settembre: 24 le vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 1,638 ...Coronavirus, il bollettino della Lombardia di oggi, sabato 19 settembre: le ultime notizie su morti, casi positivi e guariti. Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia Casi positivi ...