Santo del Giorno 17 Settembre | San Roberto Bellarmino

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sapete qual è ildel17? Oggi si celebra la memoria liturgica di San, vescovo e Dottore della Chiesa vissuto nel ‘500. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato.del17: chi era San. Cenni biografici Appartenente ad una nobile famiglia decaduta,nacque a Montepulciano nel 1542. Soprattutto per volere della madre, lui e i suoi fratelli vennero educati alla più stretta osservanza dei principi cristiani. Nel collegio gesuitico in cui studiò, il giovanissimo ...

danlynnlee : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CopaLibertadores2020 1ª fase | 3ª rodada | 16/09/20 | 21:30 bolivar - bol 1 v… - roseserenity31 : RT @CiaoKarol: SUPPLICA A SAN FRANCESCO D'ASSISI ?????? Preghiera del mattino - 17 Settembre ?? - CiaoKarol : SUPPLICA A SAN FRANCESCO D'ASSISI ?????? Preghiera del mattino - 17 Settembre ?? - danlynnlee : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CopaLibertadores2020 1ª fase 3ª rodada 16/09/20 21:30 bolivar - bol 0 vs 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del

Ansa

La Rsa di via Volta a Empoli diventa il primo hospice per le cure palliative nella zona dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Oggi è stato inaugurato l'Hospice San Martino, a nome del s ..."Avevo paura di essere rimpatriato". Ha risposto così il 53enne di nazionalità tunisina che a Como, alle 7 di stamattina, ha accoltellato e ucciso don Roberto Malgesini. L'uomo, sentito questo pomerig ...Meggiato è in Regione, Cagliari e Gnoni sono in pensione Chi è ancora in servizio in Comune svolge nuovi incarichi Reggio Emilia. C’è chi è rimasto ma è passato a un altro incarico, chi ha trovato lav ...