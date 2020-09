Amadeus smentito: “Sanremo 2021 ci sarà. Non esiste palinsesto senza festival” (Di lunedì 7 settembre 2020) Le dichiarazioni di Amadeus delle scorse ore sono state smentite: Sanremo 2021 si farà in quanto non esiste palinsesto annuo senza il festival Nelle scorse ore era circolata la notizia che il Festival di Sanremo 2021 non ci sarebbe stato se la situazione Covid non fosse migliorata, ma Amadeus è stato smentito. Il direttore della Rai, Stefano Colella è infatti corso ai ripari. Le parole del conduttore, confermato per una seconda edizione, avevano mandato molti telespettatori e testate giornalistiche nel caos. Egli infatti, aveva annunciato che senza pubblico la kermesse non avrebbe avuto luogo. Colella, quindi, è intervenuto per garantire che Sanremo ci sarà con o senza ... Leggi su zon

