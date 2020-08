«Friends»: la reunion rimandata a data da destinarsi (mentre in Australia ritorna su Netflix) (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’evento televisivo dell’anno, quello che gli appassionati dell’amarcord aspettano con ansia dallo scorso febbraio, è in bilico, instabile, senza una data certa. Annunciata con precisione chirurgica poco prima dell’emergenza sanitaria, la reunion del cast di Friends, che avrebbe fatto rincontrare i protagonisti di una delle sit-com più amate degli anni Duemila a quindici anni dalla chiusura, è rinviata a non si sa ancora bene quando. Dopo lo scoppio della pandemia, la produzione dello speciale di due ore che sarebbe stato distribuito sulla piattaforma streaming HBO Max insieme alle dieci stagioni della serie è stata sospesa pro tempore. Leggi su vanityfair

